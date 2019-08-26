Жители Петербурга назвали самые популярные районы для покупки жилья

Жители Петербурга назвали самые популярные районы для покупки жилья
Исследование провели специалисты «Авито Недвижимость». Фото: pixabay.com

Рейтинг популярного жилья среди районов Северной столицы возглавил 65-й округ. В нем средняя стоимость кв. метра равна почти 142 тыс. рублей.

На втором месте по популярности находится Южно-Приморский округ. Там средняя цена за кв. метр составляет примерно 119 тыс. рублей. И замыкает тройку лидеров самых любимых петербуржцами районов — муниципальный округ «Смольнинское». Там квадрат стоит около 178 тыс. рублей.

Согласно результатам исследования специалистов «Авито Недвижимость», дальше следуют МО «Коломяги» и «Звездное». Покупка одного квадрата обойдет покупателям от 120 тыс.

Также жители Петербурга отметили МО «Народный», «Полюстрово», «Новоизмайловское», а также «Пискарёвка».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Сестрорецке открыли новый памятник.Торжественная церемония открытия памятника летчику-испытателю Валерию Чкалову прошла на аэродроме ДОСААФ “Горская”.

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