«Легенду №17» признали самым популярным российским фильмом XXI века

Спортивная драма Николая Лебедева "Легенда №17" с Даниилом Козловским в главной роли. Фото: кадр из фильма

Спортивная драма Николая Лебедева "Легенда №17" с Даниилом Козловским в главной роли. Фото: кадр из фильма

Спортивная драма Николая Лебедева «Легенда №17» с Даниилом Козловским в главной роли стала самым популярным российским фильмом в XXI веке. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Кино Mail.ru».

Эксперты основывались на оценках не менее шести миллионов зрителей разного возраста и пола. Несмотря на различия в возрастных группах зрителей, большинство проголосовавших поставило «Легенде №17» наивысшие баллы.

Фильм вышел на экраны в 2013 году. Картина повествует о жизни советского хоккеиста Валерия Харламова в период с момента его встречи с тренером ЦСКА Анатолием Тарасовым до матча СССР — Канада в Монреале в 1972 года. Тогда советские хоккеисты выиграли со счетом 7:3, а Харламов стал автором двух шайб.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что осенью состоится премьера фильма Данилы Козловского.