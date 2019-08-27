Ушел из жизни экс-председатель Volkswagen Фердинанд Пиех

В 1993 г. Пиех возглавил Volkswagen и превратил компанию в мирового игрока. Фото: pixabay

В 1993 г. Пиех возглавил Volkswagen и превратил компанию в мирового игрока. Фото: pixabay

Бывший глава наблюдательного совета Volkswagen AG Фердинанд Пиех скончался в Германии на 83-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердила его супруга Урсула Пиех.

Согласно данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25 августа Пиех скончался «неожиданно». Известно, что ему стало плохо в ресторане в немецком Розенхайме, после чего его госпитализировали в больницу, где он умер.

Причина смерти пока не называется.

Пиех является внуком основателя Porsche Фердинанда Порше. Он был известен, как автомобильный промышленник, бизнесмен, инженер-конструктор и мажоритарный менеджер. В 1993 г. он возглавил Volkswagen и превратил компанию в мирового игрока, в собственности которого имеется дюжина разноплановых марок.

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