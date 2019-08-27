Беглов наградил лучших педагогов в Петербурге

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов посетил ежегодный городской педагогический совет «Петербургская школа: опережая время» в концертном зале «Октябрьский», где вручил наградил победителей конкурса.

В понедельник, 26 августа, в БКЗ «Октябрьский» собралось около четырех тысяч педагогов, они выступили с докладами и поделились своим профессиональным опытом. Беглов наградил победителей конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения», а также школьных директоров и учителей, внедряющих инновационные программы в процесс обучения.

В своей приветственной речи градоначальник отметил, что школы нуждаются в избавлении от бюрократии. Он добавил, что намерен решить проблему с надбавками для классных руководителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор Петербурга дал родителям школьников советы к началу нового учебного года.