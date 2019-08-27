Ночью в Колпинском районе Петербурга горели две квартиры

В Колпинском районе Санкт-Петербург в ночь на 27 августа тушили две соседние квартиры в многоэтажном доме.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в доме 4 по улице Металлургов поступило в экстренные службы 27 августа около трех часов ночи.

Оказалось, что пожар произошел в пятикомнатной квартире двенадцатиэтажного дома, где выгорел балкон на площади шесть квадратных метров, а также обстановка в комнате на площаде четыре квадратных метра. Также загорелся соседний балкон в другой квартире на площади шесть квадратных метров.

Спасателям удалось ликвидировать пожар почти в пять утра. На месте работали 18 огнеборцев и пять единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что квартира загорелась на Орджоникидзе, есть пострадавшие. Тушение пожара в Московском районе Петербурга заняло почти час.