В первую субботу сентября в Выборге пройдет водный фестиваль

В первую субботу сентября в Выборге состоится фестиваль, посвященный водному туризму.

В этом году на празднике участники посоревнуются в водных видах спорта. выступления на каноэ и байдарках, квадроциклах и флайбордах, пройдет парад судов. Также гостей праздникам ждут мастер-классы, ярмарки и концерт, на котором выступит заслуженный артист России Леонид Захожаев с группой «Квинтет Четырех».