В первую субботу сентября в Выборге пройдет водный фестиваль

В первую субботу сентября в Выборге пройдет водный фестиваль
Весь день будет бесплатное катание на катамаранах и лодках. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В первую субботу сентября в Выборге состоится фестиваль, посвященный водному туризму.

В этом году на празднике участники посоревнуются в водных видах спорта. выступления на каноэ и байдарках, квадроциклах и флайбордах, пройдет парад судов. Также гостей праздникам ждут мастер-классы, ярмарки и концерт, на котором выступит заслуженный артист России Леонид Захожаев с группой «Квинтет Четырех».

Цель мероприятия – популяризация водного туризма в регионе.

Подарком для посетителей в этот день станет бесплатное катание на катамаранах и лодках.

Ранее в GazetaSPb сообщали о предложении Минтруда. Одиноких пожилых людей предложили пристраивать в семьи.

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