Пассажиропоток на маршруте троллейбуса №18 вырос более чем в пять раз

Пассажиропоток на маршруте троллейбуса №18 вырос более чем в пять раз
Больше всего пассажиров проехалось по маршруту в декабре прошлого года - 187 тыс. человек. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»,

За год электробусы с динамической зарядкой на маршруте №18, следующий в Калининском и Выборгском районах Петербурга: от станции метро «Лесная» и ж/д станцией «Ручьи», перевезли 1,9 млн пассажиров.

Согласно данным СПб ГУП «Горэлектротранс», в результате изменения трассы и усиления маршрута электробусами с динамической зарядкой, пассажиропоток троллейбусного маршрута №18 вырос более чем в пять раз. За год работы он перевез 1,9 млн пассажиров. На 2018 год за аналогичный период данный показатель составлял 370 тыс. человек.

Больше всего пассажиров проехалось по маршруту в декабре прошлого года — 187 тыс. человек и в апреле текущего года — 196 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трамвайную линию «Чижика» планируют продлить до Всеволожска. Создатель частного проекта хочет продлить ветку скоростного трамвая «Чижик» до Всеволожского района.

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Пассажиропоток на маршруте троллейбуса №18 вырос более чем в пять раз