Прокуратура проверила факт устранения нарушений требований пожарной безопасности

Прокуратура проверила факт устранения нарушений требований пожарной безопасности
Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: Pixabay

В Петербурге прокуратура Невского района проверила отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района на соблюдение законодательства о защите прав юридических лиц и ИП.

В ходе проверки, проведенной госинспектором, были вскрыты нарушения при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Проверка проводилась для выявления результатов устранения требований пожарно безопасности, который были указаны в ранее выданном предписании, без согласования с прокуратурой.

Также выявлены нарушения при оформлении процессуальных документов и внесении сведений в Единый реестр проверок.

В адрес главы подразделения внесено представление об устранении нарушений, оно рассмотрено и удовлетворено. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура накажет компании за нарушения при обращении с отходами в Красносельском районе.

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