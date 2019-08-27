Двое вышли из супермаркета с корзиной неоплаченных продуктов в Петербурге

Правоохранители разыскивают двоих неизвестных, не оплативших корзину с продуктами питания в сетевом магазине в Василеостровском районе.

По данным регионального ГУ МВД России, инцидент произошел вечером 26 августа в одном из сетевых магазинов в доме 1 по Новосмоленской набережной. Около пяти часов вечера двое молодых людей прошли через кассы магазина с корзиной продуктов, при этом не оплатив их.

Администратор-контролер магазина выбежал за неизвестными на улицу, где смог догнать одного из них. Последний, в свою очередь, оказал физическое сопротивление, нанес телесные повреждения сотруднику магазина и скрылся. Неоплаченный товар оказался брошенным на земле.

Полиция Василеостровского района решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из магазина на Таллинском шоссе пропал терминал для оплаты.