Двое вышли из супермаркета с корзиной неоплаченных продуктов в Петербурге

Двое вышли из супермаркета с корзиной неоплаченных продуктов в Петербурге
Неоплаченный товар был брошен на землю. Фото: pixabay

Правоохранители разыскивают двоих неизвестных, не оплативших корзину с продуктами питания в сетевом магазине в Василеостровском районе.

По данным регионального ГУ МВД России, инцидент произошел вечером 26 августа в одном из сетевых магазинов в доме 1 по Новосмоленской набережной. Около пяти часов вечера двое молодых людей прошли через кассы магазина с корзиной продуктов, при этом не оплатив их.

Администратор-контролер магазина выбежал за неизвестными на улицу, где смог догнать одного из них. Последний, в свою очередь, оказал физическое сопротивление, нанес телесные повреждения сотруднику магазина и скрылся. Неоплаченный товар оказался брошенным на земле.

Полиция Василеостровского района решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из магазина на Таллинском шоссе пропал терминал для оплаты.

криминал новости спб продукты происшествия сетевой магазин товар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ребенок угодил под колеса автомобиля на Петроградке
Двое вышли из супермаркета с корзиной неоплаченных продуктов в Петербурге
На Металлистов в квартире обнаружили два трупа
Мошенники украли у пенсионерки сбережения из квартиры в Невском районе
Неизвестный поджог ВАЗ в пос. Торики
Сегодня петербуржцев порадует теплая погода
Двое школьников задержаны по подозрению в хищении телефона
Полиция задержала телефонного «террориста» – он говорил о ...