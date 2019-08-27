На трассы Ленобласти впервые нанесли желтую разметку

На трассы Ленобласти впервые нанесли желтую разметку
служба правительства Ленобласти. В условиях сильного снегопада, ливня или тумана, разметка желтого цвета будет лучше видна автомобилистам. Фото: pixabay

На региональных дорогах Ленинградской области впервые появилась горизонтальная разметка ярко-желтого цвета. Во время неблагоприятных погодных условий она будет видна лучше, чем привычная белая.

Подобная разметка появилась на 19 участках 13 региональных магистралей по всей Ленобласти в рамках эксперимента. Заказчиком выступил ГКУ «Ленавтодор». В частности, ее нанесли на трассу «Санкт-Петербург — Ручьи» в Ломоносовском районе, где много крутых поворотов, и на Выборгском шоссе во Всеволожском районе, которая является загруженной вылетной трассой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В условиях сильного снегопада, ливня или тумана, разметка желтого цвета будет лучше видна автомобилистам.

В целом за летние месяцы на дороги в области было нанесено почти 1,5 млн кв.м. разметки, из которых 15% от общего числа нанесли износостойким термопластиком. Весной следующего года на областных дорогах с наиболее интенсивные движением обновят разметку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что наиболее загруженные трассы Ломоносовского района починят за 110 млн.

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На трассы Ленобласти впервые нанесли желтую разметку