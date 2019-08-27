В Красногвардейском районе 1 сентября пройдет литературный пикник

В Красногвардейском районе 1 сентября пройдет литературный пикник
Праздник начнется в 12:00. Фото: pixabay.com

В первый день осени на городском празднике «Моя Новая Охта» состоится литературный пикник «ХарМарЧук», где петербуржцам презентуют креативную библиотеку «КУБ».

Необычное название пикника сложилось из улиц района. Библиотеку окружают три улицы, названные именами известных писателей — Хармса, Маршака и Чуковского.

На празднике развернется несколько зон, где посетители смогут отдохнуть, почитать и побывать на творческих мастер-классах.

Как сообщает «Город+», начало праздника состоится в 12:00 на улице Корнея Чуковского у дома No 7/1.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на пересечении Ударников и Переводников. Микроавтобус врезался в столб. Информация о пострадавших не сообщается. Причина произошедшего неизвестна.

1 сентября новости спб праздник
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