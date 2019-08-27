За нападение на таксиста злоумышленники ответят перед судом

За нападение на таксиста злоумышленники ответят перед судом
Обвиняемым грозит до 10 лет ареста. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Северной столицы двоих обвиняемых в нападении на таксиста будут судить.

По предварительным данным, обвиняемые напали на водителя такси с ножом. Применив насилие опасное для его жизни, они похитили у мужчины планшет, наручные часы и мобильный телефон. В результате инцидента также пострадал автомобиль.

Место и время происшествия не уточняются.

Как сообщила прокуратура города, обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело по факту группового разбоя рассмотрит по существу Кировский суд.

Мужчин могут заключить под стражу на срок до десяти лет.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании подозреваемого в убийстве на стройке в Шушурах. 42-летний подозреваемый распивал со своим знакомым алкогольные напитки, после чего несколько раз ударил его ножом.

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