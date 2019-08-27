Движение после ДТП на КАД восстановлено

После ДТП на участке КАД Санкт-Петербурга восстановлено движение. Авария произошла на 58-м км внешнего кольца КАД.

В районе пересечения КАД с Волхонским шоссе движение осуществляется в штатном режиме.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», поврежденные в результате ДТП автомобили переместили на полосу безопасности, откуда их в скором времени эвакуируют.

Последствия произошедшего также были ликвидированы с проезжей части силами подрядной организации.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что за пострадавшим в результате ДТП на КАД прибыл вертолет. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Также были опубликованы фотографии с места происшествия. Число пострадавших не уточнялось.