Сбитая на парковке Загребского девочка получила тяжелые травмы

Nissan наехал на семилетнего пешехода во дворовой территории Фрунзенского района Петербурга.

Автомобиль наехал на ребенка вечером в четверг на Загребском бульваре Петербурга. Семилетнюю девочку увезли на “Скорой помощи” в тяжелом состоянии.

Авария произошло на дворовой территории 29 августа, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 30 августа. Инспекторы ведут проверку по происшествию: согласно ПДД, на парковках, которые относятся к дворам, пешеходы имеют приоритет, а автомобили не имеют права разгоняться быстрее 20 км/ч.

Ребенка увезли в ближайшую больницу Фрунзенского района Петербурга, рассказали очевидцы. За рулем Nissan сидел 28-летний мужчина.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Приозерском районе Ленобласти мужчина на Citroen влетел в дерево и умер.