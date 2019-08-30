Сбитая на парковке Загребского девочка получила тяжелые травмы

Сбитая на парковке Загребского девочка получила тяжелые травмы
Ребенка увезли в ближайшую больницу Фрунзенского района Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Nissan наехал на семилетнего пешехода во дворовой территории Фрунзенского района Петербурга.

Автомобиль наехал на ребенка вечером в четверг на Загребском бульваре Петербурга. Семилетнюю девочку увезли на “Скорой помощи” в тяжелом состоянии.

Авария произошло на дворовой территории 29 августа, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 30 августа. Инспекторы ведут проверку по происшествию: согласно ПДД, на парковках, которые относятся к дворам, пешеходы имеют приоритет, а автомобили не имеют права разгоняться быстрее 20 км/ч.

Ребенка увезли в ближайшую больницу Фрунзенского района Петербурга, рассказали очевидцы. За рулем Nissan сидел 28-летний мужчина.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Приозерском районе Ленобласти мужчина на Citroen влетел в дерево и умер.

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