Папа Римский полчаса просидел в застрявшем лифте

Папа Римский полчаса просидел в застрявшем лифте
Франциску 82 года, его избрали в 2013 году. Фото: официальный портал Ватикана http://www.photogallery.va

Понтифик опоздал к началу воскресной проповеди 1 сентября.

Папа Римский задержался к началу воскресной проповеди в Ватикане. Понтифик рассказал христианам, что застрял в лифте.

Папа Франциск вышел на балкон Апостольского дворца 1 сентября, но не в полдень, как ожидалось, а примерно в 12:10. Он рассказал, что во дворце упало напряжение, и лифт, в котором он поднимался наверх, застрял.

Понтифик рассказал, что пожарные приехали спасти его и смогли запустить лифт только через 25 минут. После этой истории весь двор, полный верующих, поаплодировал спасателям.

Франциску 82 года, его избрали в 2013 году. Он стал первым в истории папой из Нового Света — будущий глава Римской католической церкви родился в Аргентине.

Ранее GazetaSPb сообщила, что папа Римский Франциск читает Достоевского.

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Папа Римский полчаса просидел в застрявшем лифте
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