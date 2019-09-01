Папа Римский полчаса просидел в застрявшем лифте

Понтифик опоздал к началу воскресной проповеди 1 сентября.
Папа Римский задержался к началу воскресной проповеди в Ватикане. Понтифик рассказал христианам, что застрял в лифте.
Папа Франциск вышел на балкон Апостольского дворца 1 сентября, но не в полдень, как ожидалось, а примерно в 12:10. Он рассказал, что во дворце упало напряжение, и лифт, в котором он поднимался наверх, застрял.
Понтифик рассказал, что пожарные приехали спасти его и смогли запустить лифт только через 25 минут. После этой истории весь двор, полный верующих, поаплодировал спасателям.
Франциску 82 года, его избрали в 2013 году. Он стал первым в истории папой из Нового Света — будущий глава Римской католической церкви родился в Аргентине.
Ранее GazetaSPb сообщила, что папа Римский Франциск читает Достоевского.