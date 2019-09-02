Пионерский сад в Приморском районе Петербурга обновили

Сам сад расположен у перекрестка Студенческой и Сердобольской. Фото: gov.spb.ru

Сам сад расположен у перекрестка Студенческой и Сердобольской. Фото: gov.spb.ru

В цветники добавили полынь и шалфей, а на аллеи — 20 садовых диванов.

Пионерский сад обновили. Часть парка в Приморском районе Санкт-Петербурга получила садовые диваны, свежие кусты и деревья.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался о конце благоустройства в понедельник 2 сентября. Сам сад расположен у перекрестка Студенческой и Сердобольской. Жители попросили у города скамеек, на которых в саду можно было бы отдохнуть — на аллеи поставили 20 садовых диванов.

К уже растущим деревьям добавили сосны, ивы и рябины. В цветниках Пионерского сада теперь можно будет увидеть полынь и шалфей — остается надеяться, что лекарственные травы не растащат в сезон осеннего гриппа и простуд.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на благоустройство набережной Охты выделили 100 миллионов.