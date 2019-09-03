Руководство церкви Анненкирхе планирует ее частично консервировать

Дата начала работ не обозначена. Фото: vk.com/albums-77551242

Дата начала работ не обозначена. Фото: vk.com/albums-77551242

Церковь Анненкирхе планируют частично консервировать. Новый проект поддержала как общественность, так и само руководство лютеранской кирхи на Радищева.

Работы над проектом реставрации начались еще в прошлом году. В мае настоящего года петербуржцам было представлено сразу несколько проектов — полное восстановление, а также частичная и максимальная консервация.

Как пишет PITER.TV, церковь привлекательна для общественности и постояльцев в большей степени за счет разрушений в интерьере.

Время начала работ еще не обозначено. Вначале проекты будут представлены КГИОП.

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