Руководство церкви Анненкирхе планирует ее частично консервировать

Руководство церкви Анненкирхе планирует ее частично консервировать
Дата начала работ не обозначена. Фото: vk.com/albums-77551242

Церковь Анненкирхе планируют частично консервировать. Новый проект поддержала как общественность, так и само руководство лютеранской кирхи на Радищева.

Работы над проектом реставрации начались еще в прошлом году. В мае настоящего года петербуржцам было представлено сразу несколько проектов — полное восстановление, а также частичная и максимальная консервация.

Как пишет PITER.TV, церковь привлекательна для общественности и постояльцев в большей степени за счет разрушений в интерьере.

Время начала работ еще не обозначено. Вначале проекты будут представлены КГИОП.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что собственник квартир в Доме Черкасского заплатит штраф за сгоревшее здание. В особняке выбиты окна, сорваны решетки, а фасад покрыт копотью.

новости спб реставрация церковь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медведев назвал главную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов
Иномарки столкнулись на трамвайных путях в Кировском районе
В Шереметьево зацепились крыльями два самолета
Жительница Выборга подозревается в убийстве занавеской матери жениха
В Шушарах появится новый автобусный маршрут
Руководство церкви Анненкирхе планирует ее частично консервировать
Большегруз насмерть сбил пешехода в Ленобласти
Собственник квартир в Доме Черкасского заплатит 30 тысяч за сгоревшее здание