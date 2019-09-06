Трех братьев-близнецов посадили за решетку в Британии

Близнецы были вовлечены в схему, подразумевающую передачу огнестрельного оружия опасному преступнику. Фото: pixabay

Близнецы были вовлечены в схему, подразумевающую передачу огнестрельного оружия опасному преступнику. Фото: pixabay

В Великобритании к тюремному заключению оказались приговорены три брата-близнеца за владение оружием с целью создать угрозу для жизни людей.

Действующий главный инспектор Дрисс Хаюкейн заявил, что обвиняемые братья попытались использовать свою внешность и ДНК, чтобы избежать наказания за совершенные ими преступления. Его слова приводит Reuters.

Согласно данным полиции, близнецы были вовлечены в схему, подразумевающую передачу огнестрельного оружия опасному преступнику.

Экспертиза показала, что ДНК, обнаруженная на одном из пистолетов, принадлежит жителям Лондона 28-летним Рису, Ральстону и Рики Гэбриэлам, однако не удавалось установить, кто именно замешан в криминальной схеме. В результате следствия оказалось, что в преступление вовлечены все трое.

Двоих братьев приговорили к 14 годам заключения, а третьего — к 18 годам.

Ранее GazetaSPb сообщала, что чеченцы-близнецы вымогали у петербуржца долг в лесу на Вознесенском.