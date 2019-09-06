Трех братьев-близнецов посадили за решетку в Британии

В Великобритании к тюремному заключению оказались приговорены три брата-близнеца за владение оружием с целью создать угрозу для жизни людей.
Действующий главный инспектор Дрисс Хаюкейн заявил, что обвиняемые братья попытались использовать свою внешность и ДНК, чтобы избежать наказания за совершенные ими преступления. Его слова приводит Reuters.
Согласно данным полиции, близнецы были вовлечены в схему, подразумевающую передачу огнестрельного оружия опасному преступнику.
Экспертиза показала, что ДНК, обнаруженная на одном из пистолетов, принадлежит жителям Лондона 28-летним Рису, Ральстону и Рики Гэбриэлам, однако не удавалось установить, кто именно замешан в криминальной схеме. В результате следствия оказалось, что в преступление вовлечены все трое.
Двоих братьев приговорили к 14 годам заключения, а третьего — к 18 годам.
Ранее GazetaSPb сообщала, что чеченцы-близнецы вымогали у петербуржца долг в лесу на Вознесенском.