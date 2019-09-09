Федор Бондарчук и Паулина Андреева обменяются кольцами в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева обменяются кольцами в Петербурге
Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу. Фото: instagram

Свадьба Бондарчука и Андреевой состоится 17 сентября в кругу родных и близких в Северной столице.

Звездная пара — российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева совсем скоро, 17 сентября, сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ . На свадьбе будет присутствовать только самые близкие друзья и родные парочки — не более 20 человек.

Пока неизвестно, в каком формате пройдет праздничная церемония. Согласно информации инсайдеров, пара уже официально зарегистрировала свой брак в ЗАГСе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Настя Ивлеева взяла фамилию Элджея после свадьбы. Ранее она публиковала в Instagram фотографию Элджея и подписала ее как «муж». Сейчас новобрачные отправились в медовый месяц в итальянскую Катанию.

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева обменяются кольцами в Петербурге
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