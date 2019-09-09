CNN узнал о вывозе из России ценного агента США

Американская разведка в 2017 году вывезла из России своего ценного осведомителя. Об этом 9 сентября сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников администрации президента США Дональда Трампа.

По словам источника, вывезти шпиона из России было решено из-за опасений, что Трамп и члены его администрации могут скомпрометировать осведомителя и способствовать его раскрытию.

Это произошло после того, как в мае 2017 года в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком в Белом доме Трамп обсуждал секретные данные разведки, связанные с действиями группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии.

Информатор, как сообщает CNN, работал под прикрытием в российском правительстве. После его эвакуации, США остались без осведомителей такого уровня.

В ЦРУ сообщение CNN назвали необоснованным предположением.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве поймали предполагаемого американского шпиона.