Третья вафельная разметка появится на перекрестке в Петербурге

Еще одна разметка-вафельница появится на пересечении Коломяжского и Богатырского проспектов в Приморском районе.

На сегодняшний день в Петербурге размещены уже две «вафли»: на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Оробели, а также на пересечении Пискаревского и Полюстровского проспектов, сообщает «Петербургский дневник».

В Смольном признали эксперимент с разметкой желтого цвета успешным и заявили о том, что «вафельницы» продолжат наносить на проблемные перекрестки города. Подобная разметка обозначает границы перекреста, за которые автомобилям запрещается заезжать во время затора.

Ранее GazetaSPb сообщала, что первый «вафельный» перекресток появился в Петербурге, его плюсы и минусы. Разметка официально называется 1.26 и представляет собой клеточный рисунок, поэтому порой её называют «вафельницей».