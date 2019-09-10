Кальянную на Кузнецовской обязали завести вентиляцию

Кальянный дым содержит меньше смол и никотина, но все равно вреден для здоровья. Фото: pixabay.com

Кальянный дым содержит меньше смол и никотина, но все равно вреден для здоровья. Фото: pixabay.com

Жители дома в Московском районе Петербурга жаловались в Роспотребнадзор, но предприниматель не реагировал на требования инспекторов.

Предпринимателя заставляют поставить вентиляцию в кальянной в Московском районе Петербурга. Жители дома на Кузнецовской пожаловались на ухудшение здоровья из-за дыма.

Инспекторы не один раз приезжали проверять “Бедуин Хаус” на Кузнецовской после обращений жильцов и потребовали поставить вентиляцию, сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга 10 сентября. Бизнесмен не стал выполнять предписание, поэтому управление петербургского Роспотребнадзора обратилось в суд.

Ленинский суд признал предпринимателя виновным в нарушениях и обязал петербуржца подчиниться требованиям санинспекторов.

Кальянный дым содержит меньше смол и никотина, чем сигаретный, но считается не менее вредным. За час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше вредного дыма чем за время выкуривания одной сигареты.

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