Вейперов убивают таинственные болезни

Болезни, которые развиваются у вейперов, напоминают травмы при вдыхании едких веществ. Фото: pixabay.com

Болезни, которые развиваются у вейперов, напоминают травмы при вдыхании едких веществ. Фото: pixabay.com

Заболевания дыхательных путей уже поразили около 450 жителей США и убили пятерых.

Американские врачи призывают людей отказаться от электронных сигарет. Заболевания дыхательных путей уже поразили около 450 жителей США и убили пятерых.

Эксперты пока не могут установить связь между всеми болезнями и конкретной жидкостью или устройством, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Врачи считают, что болезни, которые развиваются у вейперов, напоминают травмы при вдыхании едких веществ. У пациентов появляется одышка, усталость, рвота, боли в груди. Осложнения приводят к коме и последующей смерти.

Американцы, которые стали первыми жертвами электронных сигарет, жили в Калифорнии, Миннесоте и Индиане, но заболевших нашли в 33 штатах Америки.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в США от вейпа скончался третий молодой человек.