Ресторан «Вафли и Вино» на Гороховой оштрафовали после отравления посетителей

Мужчина и женщина отравились в ресторане "Вафли и Вино". Фото: vaffelspb.com

Мужчина и женщина отравились в ресторане "Вафли и Вино". Фото: vaffelspb.com

Арбитражный суд Петербурга признал ресторан «Вафли и Вино» на Гороховой улице, 41 виновным в отравлении посетителей. Заведению предстоит выплатить штраф.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Петербургу, после обеда в ресторане госпитализировали с пищевым отравлением мужчину и женщину. Врачи поставили им диагноз — сальмонеллез.

В ходе проверки выяснилось, что в холодильных камерах ресторана полуфабрикаты хранились без указания времени приготовления, наименования и разрешения на реализацию. Помимо этого, совместно хранились продукты разного вида.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд оштрафовал на 40 тыс. рублей кафе Chorizo pizza (ООО «Стрит Фуд»). Заведение допустило ряд нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Это привело к отравлению целой семьи, все они пробовали тирамису.