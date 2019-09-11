Знакомый Заворотнюк рассказал о ее депрессии

Он отметил, что у актрисы нет рака мозга, но ее одолела другая болезнь.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». О состоянии Анастасии Заворотнюк рассказал друг семьи, который не стал называть себя. Он уверяет, что никакого рака мозга у актрисы нет. Она борется с депрессией, которая появилась после набирание лишнего веса. Завортнюк поправилась из-за родов, поэтому редко комментирует что-то либо в СМИ.

«Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает»,

— уточнил мужчина.

Напоминаем, что слухи об онкологии Завортнюк появились в августе 2019 года. Актриса отменила несколько выступлений, перестала появляться на публике.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии, разговаривая с прессой. Она ответила молчанием на вопрос о болезни, но подтвердила, что сейчас не в состоянии участвовать в каких-либо мероприятиях.