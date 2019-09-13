ВТО подтвердила выигрыш России в споре с Украиной

ВТО подтвердила выигрыш России в споре с Украиной
Победу России подтвердил доклад Апелляционного органа ВТО. Фото: pixabay

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) занял сторону России в споре с Украиной о повышении пошлин на нитрат аммония производства РФ, сообщает Минэкономразвития.

Победу России подтвердил доклад Апелляционного органа ВТО, распространенный секретариатом организации.

Летом 2014 года Украина повысила пошлины на ввоз нитрата аммония с территории РФ. В июле 2014 года размер пошлины увеличился с 11,91% до 36,03%. Это произошло по причине сильного отличия цен на газ для украинских заводов азотной химии и производителей в России.

В мае 2015 года Россия подала иск в ВТО, который содержал претензии к Украине о использовании несправедливой методики энергокорректировок для расчета стоимости продукции российского производителя.

Третейская группа предписала Украине устранить нарушения в итоге рассмотрения спора, с чем украинские власти не согласились и оспорили его. Решение третейской группы осталось без изменений — апелляционный орган подтвердил позицию Кремля.

В Минэкономразвития надеются, что Киев устранит нарушения своих международных обязательств в скором времени.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Украина хочет получить от России компенсацию за транзит газа.

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