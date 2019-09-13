Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга

Последнее время актриса выкладывает в сеть только старые фотографии и не появляется на публике. Фото: Instagram

Последнее время актриса выкладывает в сеть только старые фотографии и не появляется на публике. Фото: Instagram

У известной актрисы диагностировали рак последней стадии, что стало причиной отека мозга.

Слухи о болезни актрисы распространялись давно, сегодня Super.ru подтвердил их со ссылкой на собственные источники. По информации издания, болезнь у 48-летней Анастасии обнаружили больше года назад, после рождения дочки Милы. Заворотнюк проходила лечение в европейских клиниках.

Её история заболевания похожа на примеры Жанны Фриске и Анастасии Хабенской. Актриса также прибегнула к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть. Не исключено, что именно эти факторы послужили толчком к развитию страшной болезни.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об информации, поступившей от друга семьи актрисы. Он утверждал, что Заворотнюк лишь справляется с последствиями депрессии из-за лишнего веса, набранного после рождения дочери, и ни о какой болезни речи не идет.