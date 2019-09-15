Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы

Из отряда космонавтов России исключили самого опытного — Федора Юрчихина. Такое решение приняли на заседании в Центре подготовки космонавтов.

Заявление подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Как сообщают «РИА Новости», командир также заявил, что решение главной медкомиссии окончательное. Однако, отстранение еще не подтверждено приказом. Для этого будет собрана межведомственная комиссия.

У комиссии возникали сомнения относительно здоровья 60-летнего космонавта. При этом он заявлял, что готов отправиться в очередную экспедицию.

За плечами у Федора Юрчихина пять космических полетов, суммарная продолжительность которых составила 672 дня и 21 час.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Роскосмос начал производство самых мощных двигателей для ракет.