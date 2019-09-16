Затонувший корабль капитана Кука найден у берегов Америки

Морские археологи считают, что они нашли «Индевор» (Endeavour) в Ньюпортской гавани, Род-Айленд.

Находка знаменует окончание десятилетнего поиска корабля, который был намеренно уничтожен англичанами в конце 18 века. Для точной идентификации судна могут потребоваться месяцы или даже годы, но почти со стопроцентной вероятностью она лишь подтвердит, что найден именно «Индевор» знаменитого капитана Кука. Обнаруженные на дне обломки почти не оставляют в этом сомнений.

Капитан Джеймс Кук был известным английским исследователем, который наносил на карту Новую Зеландию и Австралию, но, конечном счете, был убит туземцами на Гавайях.

Его судно «Индевор» было спущено на воду для перевозки угля, но позднее Кук использовал его для кругосветного путешествия в 1768 — 1771 годах, в том числе во время своей первой научной миссии на Таити. Именно с его борта в 1770 году экипаж и ученые высадились в Ботани-Бэй, описали местную флору и фауну, в том числе, и впервые встреченное кенгуру и открыли Австралию для Европы.

В конце концов, «Индевор» вернулся в Англию, где был продан королевским флотом частному покупателю. Судно участвовало в американской войне за независимость и использовалось для доставки британских войск через Атлантику. Затем оно было переоборудовано и служило британскому флоту в качестве тюремного корабля.

«Индевор» был намеренно потоплен в 1778 году вместе с 12 другими судами, чтобы предотвратить высадку французского десанта. Предполагается, что рядом с «Индевор» находится обломки корабля «Либерте». Как сообщает издание liveScience,!некоторые эксперты полагают, что это судно ранее называлось «Резолюшн» и также участвовало в кругосветном плавании Кука.

Как сообщают исследователи, зимой запланировано большое число погружений для исследования корабля, а следующим летом — дальнейшие раскопки.

Ранее GazetaSPb сообщила, что человеческие трупы могут шевелиться и даже менять свое положение. В течение года после смерти конечности мертвых изгибаются и «поворачиваются» по мере их разложения. К таким выводам пришли ученые из Австралии.