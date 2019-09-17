Назван новый глава центра «Э» в Петербурге

Должность занял бывший начальник уголовного розыска – Вячеслав Шамко.

О назначении стало известно сегодня, 17 сентября. Информацию уже подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве произошли кадровые перестановки – пост главы центра «Э», который занимается противодействием экстремизму, занял подполковник полиции Вячеслав Шамко. Теперь он является ответственным за предотвращения терактов и экстремистской деятельности на территории города. Помимо прочего, он и его команда займутся наведение порядка во время массовых мероприятий – митингов, футбольный матчей и прочих.

Напоминаем, что до этого должность занимал полковник полиции Дмитрий Петров, которого перевели в центральный аппарат МВД.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября. В поддержку проголосовали 734 тыс. 903 избирателя, что составило 64,43%.