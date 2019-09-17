Назван новый глава центра «Э» в Петербурге

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Произошли кадровые перестановки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Должность занял бывший начальник уголовного розыска – Вячеслав Шамко.

О назначении стало известно сегодня, 17 сентября. Информацию уже подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве произошли кадровые перестановки – пост главы центра «Э», который занимается противодействием экстремизму, занял подполковник полиции Вячеслав Шамко. Теперь он является ответственным за предотвращения терактов и экстремистской деятельности на территории города. Помимо прочего, он и его команда займутся наведение порядка во время массовых мероприятий – митингов, футбольный матчей и прочих.

Напоминаем, что до этого должность занимал полковник полиции Дмитрий Петров, которого перевели в центральный аппарат МВД.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября. В поддержку проголосовали 734 тыс. 903 избирателя, что составило 64,43%.

мвд центр "э"
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК просят разобраться с ИКМО «Озеро Долгое»
Золотой прицеп «под любые нужды» исчез с Невского
Петербуржцы вновь пожаловались на рекордные пробки
Азмун порадовал болельщиков и открыл счет в матче с «Лионом»
«Экопром» заплатит за загрязнение реки Мурзинки
Таксисты «Ситимобил» уже ездят по Петербургу
Назван новый глава центра «Э» в Петербурге
Жители 9-ой Советской улицы посвятили книгу ответам чиновников