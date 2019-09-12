Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября

Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Инаугурация Александра Беглова пройдет в Мариинском дворце 18 сентября. С этого дня он официально вступит в должность губернатора Петербурга.

Вступление в должность состоится в 11:00 по московскому времени, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

Александр Беглов занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга с 3 октября 2018 года.

Выборы главы города прошли в единый день голосования 8 сентября. В поддержку Беглова проголосовали 734 тыс. 903 избирателя, что составило 64,43%. В среду его победу на выборах признала Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Оппоненты Беглова Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») набрали 16,03% и 16,84% соответственно. Всего в выборах губернатора Петербурга приняли участие 1,1 млн человек. Явка составила 30,07%.

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