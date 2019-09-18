К 2022 году в России появится система слежения за водителями

Появление системы на российском рынке запланировано на 2022 год. Фото: https://pixabay.com

Появление системы на российском рынке запланировано на 2022 год. Фото: https://pixabay.com

Система должна отслеживать поведение человека за рулем и сообщать ему о возможной аварийной ситуации.

Разработку проекта компании «Скайтрэк» планируется запустить уже в следующем году. По замыслу создателей, система должна отслеживать все действия водителя во время поездки: курение, разговор по телефону, физическое состояние.

Помимо этого, как сообщают РИА Новости, программа будет учитывать обстоятельства поездки: скорость движения, маршрут, состояние автомобиля. Учет всех вышеперечисленных факторов в сочетании с помощью искусственного интеллекта должен помочь системе определять опасные для водителя ситуации на дорогах и предупреждать о них.

Ожидается, что такая разработка поможет снизить аварийность до 50%.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что пробки в Московском районе раздражают автомобилистов.