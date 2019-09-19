Минимальный размер оплаты труда в России подняли на 850 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.

Размер МРОТ увеличили на 7,5% или 850 рублей. Соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства России 19 сентября.

Изменения вступят в силу с 1 января. Повышение минимального размера оплаты труда коснется 3,2 млн человек. Половина из них работает в государственных и муниципальных учреждениях.

МРОТ ежегодно устанавливается в размере 100% прожиточного минимума во втором квартале предыдущего года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что объем расходов бюджетов бюджетной системы России в 2020 году составит 20,9 млрд, в том числе из региональных бюджетов — 15,1 млрд рублей и из федерального бюджета — 5,8 млрд рублей. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.