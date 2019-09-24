В Петербурге задержали группу лиц за сбыт наркотиков

Полиция задержала оператора-организатора, закладчика и сбытчиков - четверых мужчин в возрасте от 38 до 47 лет. Фото: pixabay

Полиция задержала оператора-организатора, закладчика и сбытчиков - четверых мужчин в возрасте от 38 до 47 лет. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга пресекли деятельность организованной группы лиц, занимающейся распространением наркотиков.

Согласно данным регионального управления МВД, задержанная организованная группа специализировалась на сбыте наркотических средств в Приморском, Василеостровском и Красносельском районах Петербурга.

Оперативники ГУ МВД при поддержке бойцов спецотряда «Гром» задержали оператора-организатора, закладчика и сбытчиков — четверых мужчин в возрасте от 38 до 47 лет. Правоохранители изъяли у задержанных: 358,4 г «метадона», электронные весы, материал для упаковки, гаджеты, сим-карты и банковские карты.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ», а также «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств или психотропных веществ». Всех заключили под стражу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге в каршеринговом автомобиле обнаружили наркотики.