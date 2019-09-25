«Зенит» сыграет в белом против «Енисея» в красном

Петербургский «Зенит» 25 сентября встретится с красноярским «Енисеем» в рамках 1/16 финала Кубка России. На поле футболисты выйдут в белой форме.

Соперники выбрали для встречи с «Зенитом» красный цвет. Вратарь сине-бело-голубых облачится в желтое. Голкипер «Енисея» сыграет в черном.

Команды встретятся на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток будет дан в 15:30 по московскому времени.

Встречу рассудит 35-летий рефери Николай Волошин. Его ассистентами станут Владимир Миневич и Александр Чекалин. Инспектировать матч будет Юрий Баскаков.

Ожидается, что матч посетит до 15 тыс. зрителей. Учитывая размеры арены, будет аншлаг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что матч с «Енисеем» пропустят Себастьян Дриусси, Малком и Сердар Азмун. Они все еще не реабилитировались после полученных травм.