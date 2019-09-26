«Велес» призывает неравнодушных помочь в заготовке запасов на зиму для животных

&#171;Велес&#187; призывает неравнодушных помочь в заготовке запасов на зиму для животных
Можно привозить ветки, либо просто помочь с их подготовкой. Фото: pixabay

Карантинный центр «Велес» просит добровольцев помочь в заготовке веточного корма для копытных. Пища подготавливается на весь предстоящий сезон.

Кормами будут питаться олени, лоси, мини-хорсы, косули, альпаки и ослики. Для них понадобятся ветки березы, осины, клена, ивы, рябины, шиповника, дуба.В группе «РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным» «ВКонтакте» организаторы написали, что можно привозить собранные ветки, либо просто прийти с помощью.

Кроме того в центре закончились овощи и фрукты, необходимые для кормления 18 медведей и других животных.

Все необходимое для работы добровольцам выдадут в самом центре. Другую информацию можно узнать в его официальной группе.

Ранее в GazetaSPb сообщали об опасности появления лосей на трассах.

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