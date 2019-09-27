Человек-паук останется в киновселенной Marvel

Sony и Disney после продолжительного спора смогли договориться о съемках еще одного фильма про Человека-паука. Фильм о приключениях Питера Паркера в исполнении Тома Холланда выйдет в 2021 году.

Новая сделка была подписана вечером в четверг, сообщает Variety. В переговорах участвовали глава Sony Pictures Томас Ротман, креативный директор Walt Disney Studios Алан Ф. Хорн и руководитель Marvel Studios Кевин Файги.

Человек-паук останется в киновселенной Marvel, однако, как намекнул Файги, его появление в фильмах Sony не исключено.

«Человек-паук — сильная икона и герой, чья история охватывает людей всех возрастов по всему миру. Он также, как оказалось, единственный герой с суперспособностью пересекать киновселенные. Так что, раз Sony продолжает развивать их собственную «Паучую вселенную», ты никогда не знаешь, какие сюрпризы могут произойти», — сказал Файги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что причиной разногласия между Sony и Disney стали финансовые вопросы.