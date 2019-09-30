Дагестанка, похожая на Барби, стала одной из успешных моделей страны

Сейчас на девушку подписаны более полумиллиона человек. Они следят за жизнью живой куклы.

О дагестанке Мариан Пашаевой рассказали СМИ сегодня, 29 сентября. О ней написала в том числе «Комсомольская правда». Издание отмечает, что девушке удалось стать одной из самых успешных моделей России благодаря своему сходству с куклой барби. Девушка родилась в 1997 году в Махачкале, откуда сбежала в Северную Осетию, а затем в Москву. В столице она прославилась и ее личностью заинтересовался продюсер Егора Крида – она принимала участие в съемках клипов рэпера. Несколько модельных агентств заинтересованы в контракте с блондинкой, а за ее жизнью следят более полумиллиона человека.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СМИ писали, будто продукция Apple заговорит голосом куклы Барби. Журналисты утверждают, что Apple хочет, чтобы Pullstring поработала над голосовым помощником – Siri.