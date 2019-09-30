При возгорании грузовиков в Петербурге пострадали 2 человека

Взрыв на стоянке у Южно-приморского парка. Фото: vk.com/spb_today

Взрыв на стоянке у Южно-приморского парка. Фото: vk.com/spb_today

Два жителя Петербурга пострадали при возгорании двух грузовых автомобилей на стоянке у Южно-Приморского парка.

Утром 30 сентября на стоянке у Южно-Приморского парка в Красносельском районе Петербурга полыхали два грузовика Volvo. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 9:57. По словам очевидцев, на паркове прогремел взрыв.

Согласно данным городского ГУ МЧС, инцидент произошел на Петергофском шоссе, 25А. Возгорание удалось ликвидировать спустя полтора часа — к половине одиннадцатого. Уточняется, что огонь уничтожил сгораемые части кабин. В происшествии пострадали двое. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее GazetaSPb сообщала, что взрыв прогремел на стоянке у Южно-Приморского парка.

«Было два взрыва… две реанимации тоже приехали… не без последствий…», — написала одна из свидетельниц происшествия.