В Петербурге задержали экс-главу экономического направления СК

В Северной столице Следственным комитетом по обвинению в покушении на мошенничество задержаны два адвоката. Ранее один из них являлся руководителем экономического управления СК.

О произошедшем сообщила «Фонтанка». Сегодняшних адвокатов обвиняют в особо крупном мошенничестве. Экс-глава экономического направления Следкома и его коллега, бывший следователь СК подозреваются в покушении на получение взятки в размере восьми миллионов рублей. За такую сумму адвокаты брались разрешить вопрос по уголовному делу в экономической сфере. Однако теперь они сами станут судебными фигурантами.

Мошенники-адвокаты задержаны, расследование обстоятельств преступления продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что продавец одного из салонов сотовой связи «Евросеть» обвиняется в присвоении трех миллионов рублей.