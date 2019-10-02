В Петербурге задержали экс-главу экономического направления СК

В Петербурге задержали экс-главу экономического направления СК
По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

В Северной столице Следственным комитетом по обвинению в покушении на мошенничество задержаны два адвоката. Ранее один из них являлся руководителем экономического управления СК.

О произошедшем сообщила «Фонтанка». Сегодняшних адвокатов обвиняют в особо крупном мошенничестве. Экс-глава экономического направления Следкома и его коллега, бывший следователь СК подозреваются в покушении на получение взятки в размере восьми миллионов рублей. За такую сумму адвокаты брались разрешить вопрос по уголовному делу в экономической сфере. Однако теперь они сами станут судебными фигурантами.

Мошенники-адвокаты задержаны, расследование обстоятельств преступления продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что продавец одного из салонов сотовой связи «Евросеть» обвиняется в присвоении трех миллионов рублей.

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