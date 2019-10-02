Продавца «Евросети» осудили за присвоение трех миллионов

Суд в Петербурге приговорил продавца филиала «Северо-западный» ООО «Евросеть-Ритейл» к трем годам лишения свободы условно. Его обвиняют в хищении средств компании.
Суд установил, что мужчина работал продавцом в одной из точек «Евросети». В его обязанности в том числе входили осуществление денежных переводов и составление кассовой отчетности, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Спустя пять месяцев работы мужчина решил воспользоваться своим служебным положением и присвоить 3 млн рублей. Деньги на свои личные карты он перевел несколькими платежами по 500 тыс. рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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