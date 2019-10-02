Бывший полузащитник «Зенита» Маркизио завершает карьеру

Экс-полузащитник «Зенита», «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио завершает карьеру.

Полузащитник намерен объявить о своем решении в четверг, 3 октября.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport., 33-летний итальянский футболист принял такое решение из-за проблем со здоровьем. Напомним, 1 июля итальянец расторг контракт с»Зенитом». СМИ писали, что он может перейти в «Монако», но в итоге трансфер не состоялся.

Клаудио Маркизио начал играть за «Зенит» в сентябре прошлого года. За это время он провел 15 матчей и забил два мяча. До «Зенита» Маркизио выступал за туринский «Ювентус». На международном уровне он представлял Италию на летних Олимпийских играх 2008 года, а также на чемпионатах мира по футболу 2010 и 2014 годов. Кроме того, Маркизио принимал участие в Евро-2012 , выиграв медаль за второе место, и в Кубке Конфедераций ФИФА 2013 года, где завоевал третье место.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Клаудио Маркизио назвал уход из «Зенита» лучшим решением.