Специалисты проверили воздух после пожара в Колпино

Там на протяжении 13 часов полыхал склад с пластмассой. Находится поблизости неопасно.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем рассказали в управлении Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу. Все случилось на Софийской улице в Колпинском районе еще в четверг. На место прибыли более ста человек, чтобы ликвидировать возгорание. Огонь успел распространиться на 4,5 тысячи квадратных метров. На то, чтобы разобраться с пожаром, потратили около 13 часов. За это время ангар успел сгореть полностью, а также обрушилась крыша.

Так как на складе хранились пластиковые изделия, сотрудники управления Роспотребнадзора приехали, чтобы проверить воздух на территории жилой застройки. Оказалось, что воздух безопасен для местных жителей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что водитель иномарки заживо сгорел после ДТП с маршруткой. Согласно предварительной информации, в результате трагедии погиб водитель легковушки — он заживо сгорел в своем автомобиле, не успев выбраться.