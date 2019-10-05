Wi-Fi на новых станциях фиолетовой ветки появится только весной

Мобильный интернет на станциях появится до конца года. Фото: Gazeta.SPb

Мобильный интернет на станциях появится до конца года. Фото: Gazeta.SPb

Стало известно, что интернет на новых станциях Фрунзенского радиуса заработает только весной 2020 года.

Запуск беспроводного интернета на территории станций «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» намечен на весну следующего года. Об этом рассказывает издание 78.ru со ссылкой на Анастасию Самойлову, главу пресс-службы крупнейшего оператора общественной сети Wi-Fi АО «МаксимаТелеком».

Сложность работ заключается в том, что петербургская подземка отличается своей глубиной. Мобильный интернет на станциях пока что тоже недоступен для горожан. Операторам связи необходимо выполнить технические условия для осуществления работы на территории новых станции метрополитена.

Отметим, что открытие «Дунайской», «Проспекта Славы», и «Шушар» состоялось 3 октября 2019 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что представители петербургского метрополитена объяснили причину протечки на станции «Дунайская».