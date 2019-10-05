На Новоприозерском шоссе произошло массовое ДТП

На Новоприозерском шоссе произошло массовое ДТП
В результате ДТП пострадал один человек. Фото: vk.com/spb_today

На 22 километре автодороги Сортавала произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. По словам очевидцев, в результате ДТП пострадал один человек.

ДТП произошло вечером 5 октября.

«На Новоприозерском шоссе, три аварии, везде машины в кювете. На ДТП с участием шести автомобилей на 22 километре автодороги Сортавала выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Один человек пострадал, передан сотрудникам скорой помощи», — сообщается в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

Напомним, ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает, что 6 октября местами в Ленобласти ожидается туман, на дорогах местами гололедица.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что спасателям пришлось вырезать пострадавших из автомобиля после ДТП на Товарищеском проспекте.

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