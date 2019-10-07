К зиме на Большом проспекте В. О. разметили велодорожку

Велосипедисты этим новшеством не очень довльны. Фото: https://vk.com/bikes_spb

Велосипедисты этим новшеством не очень довльны. Фото: https://vk.com/bikes_spb

В социальных сетях очевидцы сообщают о том, что на Большом проспекте Васильевского острова приступили к разметке велосипедной дорожки.

Сегодня, 7 октября, на Большом проспекте появились группы рабочих которые наносили на дорогу разметку для велосипедистов. Проезжавшие мимо велолюбители сфотографировали процесс и опубликовали снимок в группе «Петербургское велообщество».

Интернет-пользователи отреагировали на новость ироничными комментариями. По мнению велосипедистов, октябрь — не самое подходящее время для проведения таких работ.

Предположительно, велодорожка протянется на два километра. Она будет начинаться от 1-й линии В. О. до улицы Наличная.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дорожные службы Северной столицы уже сейчас готовятся к уборке улиц с использованием зимней техники.