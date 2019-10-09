Митяй из «Сватов» покидает сериал из-за унижений

Актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя, уходит из проекта.

Звезда сериала отмечает, что недоволен «издевательским сценарием», в котором герой Федора Добронравова, Иван Будько, постоянно довольно жестоко подшучивает на героем Добрынина. Актер признался, что не хочет выглядеть «побитой собакой».

Кроме того, по мнению Добрынина, такое однобокое представление его героя не дает полноценно проявить драматический талант актера. Об этом пишет издание VistaNews.

В будущем Николай Добрынин намерен участвовать в более серьезных проектах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о съемках нового, седьмого по счету сезона «Сватов». Как проходит работа на сериалом рассказал исполняющий одну из главных ролей Федор Добронравов. На сегодняшний день готова лишь половина сезона из-за ряда возникших сложностей.