«Карусель» охраняли работники без лицензии

В результате проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что в гипермаркете «Карусель» охранником работал мигрант, а также трое мужчин, не имеющих удостоверений.
Об этом стало известно после совместной работы, проведенной прокуратурой Выборгского района и отделом по миграционным вопросам. Сотрудников ООО «ЧОП Арсенал» привлекли к административной ответственности из-за осуществления незаконной охранной деятельности. Кроме того, организация нарушила законодательство в отношении мигрантов и не имеющих российского гражданства лиц, поскольку для них существуют ограничения на определенные виды трудовой деятельности.
Виновникам придется заплатить штраф размером почти пятьдесят тысяч рублей. Об инциденте сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после драки иностранцев у Апраксина двора полиция проводит проверки.