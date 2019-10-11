«Карусель» охраняли работники без лицензии

Арбитражный городской и областной суд также рассмотрит административное дело в отношении ООО "ЧОП Арсенал". Организация осуществляла охранную деятельность без лицензии. Фото: https://pixabay.com/

Арбитражный городской и областной суд также рассмотрит административное дело в отношении ООО "ЧОП Арсенал". Организация осуществляла охранную деятельность без лицензии. Фото: https://pixabay.com/

В результате проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что в гипермаркете «Карусель» охранником работал мигрант, а также трое мужчин, не имеющих удостоверений.

Об этом стало известно после совместной работы, проведенной прокуратурой Выборгского района и отделом по миграционным вопросам. Сотрудников ООО «ЧОП Арсенал» привлекли к административной ответственности из-за осуществления незаконной охранной деятельности. Кроме того, организация нарушила законодательство в отношении мигрантов и не имеющих российского гражданства лиц, поскольку для них существуют ограничения на определенные виды трудовой деятельности.

Виновникам придется заплатить штраф размером почти пятьдесят тысяч рублей. Об инциденте сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после драки иностранцев у Апраксина двора полиция проводит проверки.