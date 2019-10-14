Бык забодал пастуха в Ленобласти, мужчина скончался

Бык забодал пастуха в Ленобласти, мужчина скончался
По словам очевидца, животное подкидывало погибшего рогами. Фото: pixabay

Бык насмерть забодал уроженца Узбекистана, работавшего пастухом на пастбище в Выборгском районе Ленобласти.

Как стало известно GazetaSPb, 13 октября в полицию Выборгского района обратилась 62-летняя гражданка. Она рассказала правоохранителям, что один из быков на пастбище в поселке Ганино напал на 55-летнего пастуха, приехавшего из Узбекистана на заработки.

По словам очевидца, животное подкидывало погибшего рогами. Он попытался помочь мужчине, увидев, что морда быка окровавлена. Однако палки и камни не остановили разъяренного быка. Очевидец смог подбежать к погибшему только когда животное отошло на безопасное расстояние. Он отметил, что у пастуха был распорот бок. Мужчина скончался на месте.

Ранее GazetaSPb сообщала, что волк покусал мальчика из поселка в Карелии.

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