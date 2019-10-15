За десять лет в мире заболеваемость раком выросла на 33%

В 2017 году раком болели 24,5 млн человек. Фото: Pixabay

В 2017 году раком болели 24,5 млн человек. Фото: Pixabay

Американская медицинская ассоциация (JAMA) заявила, что за 10 лет рост заболеваемости раком составил около 33%.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Oncology. Самым распространенным является немеланомный рак кожи, рак трахеи, бронхов и легких и рак груди.

Ученые анализировали уровень заболеваемости и смертности от онкологии за период с 2007 по 2017 годы. В 2017 году раком болели 24,5 млн человек, а умерли от него 9,6 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал рассказал об истинных причинах возникновения рака. Он сказал, что основными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, связанных с разложением воды и появлением агрессивных форм кислорода.